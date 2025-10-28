Логотип РИА URA.RU
УФАС приостановило аукцион тюменского ФЦН из-за VR-очков

28 октября 2025 в 09:55
Сумма контракта — более 300 миллионов

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

УФАС приостановило аукцион на поставку медицинского оборудования в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Поставка оборудования, ФЦН. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе. Начальная цена контракта 302 000 000 рублей», — отмечено в сообщении. 

Заказчик данного оборудования отметил, что оно обладает уникальными характеристиками, а именно — наличие очков виртуальной реальности. УФАС требует вынести этот немедицинский предмет в отдельную закупку. 

Ранее в Тюмени уже проходили торги по продаже различной техники, изъятой у должников и переданной в собственность государства, включая бытовую электронику и оборудование для косметологических целей. Подобные аукционы не раз подвергались проверке условий и состава лотов, что также привлекало внимание регулирующих органов.

