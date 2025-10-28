УФАС приостановило аукцион тюменского ФЦН из-за VR-очков
Сумма контракта — более 300 миллионов
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
УФАС приостановило аукцион на поставку медицинского оборудования в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Поставка оборудования, ФЦН. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе. Начальная цена контракта 302 000 000 рублей», — отмечено в сообщении.
Заказчик данного оборудования отметил, что оно обладает уникальными характеристиками, а именно — наличие очков виртуальной реальности. УФАС требует вынести этот немедицинский предмет в отдельную закупку.
Ранее в Тюмени уже проходили торги по продаже различной техники, изъятой у должников и переданной в собственность государства, включая бытовую электронику и оборудование для косметологических целей. Подобные аукционы не раз подвергались проверке условий и состава лотов, что также привлекало внимание регулирующих органов.
