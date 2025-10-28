Пенсионерка из Ишима зарезала знакомого за непристойное предложение

Женщина нанесла три удара ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего знакомого за непристойное предложение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По словам обвиняемой, в какой-то момент 54-летний мужчина сделал ей предложение непристойного характера. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленница схватила нож и нанесла потерпевшему не менее трех ударов», — отмечено в сообщении Следственного комитета.

Удары ножа пришлись в грудь и бедро мужчины. От полученных травм он скончался на месте преступления. После инцидента напавшую заключили под стражу по ходатайству следствия.

На данный момент СУ СКР собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемой. Сейчас уголовное дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.