Пенсионерка из Ишима зарезала знакомого за непристойное предложение
Женщина нанесла три удара ножом
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего знакомого за непристойное предложение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«По словам обвиняемой, в какой-то момент 54-летний мужчина сделал ей предложение непристойного характера. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленница схватила нож и нанесла потерпевшему не менее трех ударов», — отмечено в сообщении Следственного комитета.
Удары ножа пришлись в грудь и бедро мужчины. От полученных травм он скончался на месте преступления. После инцидента напавшую заключили под стражу по ходатайству следствия.
На данный момент СУ СКР собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемой. Сейчас уголовное дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Ранее в Тюменской области уже фиксировались случаи убийств на бытовой почве: в октябре 2025 года в селе Перевалово местный житель, по данным следствия, смертельно избил 43-летнюю женщину в ходе конфликта и попытался скрыть следы преступления. Обоим фигурантам подобных дел избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, а материалы расследований готовились к передаче в суд.
