Миллион рублей сразу же: тюменские власти придумали, как заманить физкультурников в села
Миллион рублей получат те, кто будет согласен тренировать жителей в селах
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области появится программа «Земский тренер», в рамках которой работникам сферы физической культуры и спорта будут платить по миллиону рублей за переезд и работу в малых населенных пунктах. Соответствующий законопроект рассматривается в правительстве региона.
«Предлагается определить условия предоставления единовременных компенсационных выплат работникам сферы физической культуры и спорта, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 000 человек, расположенные в Тюменской области. Размер поддержки — 1 000 000 рублей», — говорится в проекте документа.
Как уточняют власти, введение такого вида помощи потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета. В 2026 году сумма рассчитана в размере 7 000 000 рублей, на 2027 и 2028 годы — по 5 000 000.
Чтобы получить деньги сотрудники с высшим или средним профессиональным образованием должны будут трудоустроиться в организации физической культуры и спорта, учредителями которых являются органы местного самоуправления. Сделать это будет необходимо не ранее 1 января 2026 года, а после проработать не менее пяти лет, иначе деньги (или их часть) придется вернуть.
Программа «Земский тренер» уже действует в двух федеральных округах — Центральном и Дальневосточном. Со следующего года ее распространят на все регионы России.
