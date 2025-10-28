Закончить проект планируют в 2026 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В границы объекта попадают порядка 85 земельных участков и расположенных на них строений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд. Строительно-монтажные работы будут планироваться после разработки проектной документации, получения положительного заключения ГАУ ТО „УГЭПД“, оформления разрешительной документации, определения источника финансирования», — рассказали в мэрии.