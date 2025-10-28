В Тюмени ради нового моста через Туру изымают свыше 80 земель и построек. Эксклюзив
Закончить проект планируют в 2026 году
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
«В границы объекта попадают порядка 85 земельных участков и расположенных на них строений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд. Строительно-монтажные работы будут планироваться после разработки проектной документации, получения положительного заключения ГАУ ТО „УГЭПД“, оформления разрешительной документации, определения источника финансирования», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что объект также включает в себя создание путепровода через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической. Закончить проект и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года. Строительство запланировано на 2028-2032 годы.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- бабушка28 октября 2025 13:01снова мизер выплаты за эти свои строения или совсем не платя на улицу- или как