Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени ради нового моста через Туру изымают свыше 80 земель и построек. Эксклюзив

В Тюмени для строительства моста через Туру изымают 85 земельных участков
28 октября 2025 в 10:37
Закончить проект планируют в 2026 году

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени для строительства нового моста через Туру, который соединит Зареку с ДОКом, изымают 85 участков и построек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В границы объекта попадают порядка 85 земельных участков и расположенных на них строений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд. Строительно-монтажные работы будут планироваться после разработки проектной документации, получения положительного заключения ГАУ ТО „УГЭПД“, оформления разрешительной документации, определения источника финансирования», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что объект также включает в себя создание путепровода через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической. Закончить проект и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года. Строительство запланировано на 2028-2032 годы.

Комментарии (1)
  • бабушка
    28 октября 2025 13:01
    снова мизер выплаты за эти свои строения или совсем не платя на улицу- или как
