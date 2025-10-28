В Тюменской области дорожают кондитерские изделия
Кондитерские изделия начали дорожать в Тюменской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюменской области начали дорожать кондитерские изделия и яйца. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском отделении Банка России.
«В Тюменской области подорожали кондитерские изделия. Вместе с тем цены в сентябре по сравнению с августом практически не изменились», — пояснили в реготделении Центробанка.
По данным регулятора, в Тюменской области дешевеют продукты борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла, лук и огурцы. Снижение цен отмечается также у чеснока и яблок. В свою очередь начала расти стоимость кондитерских изделий и яиц.
Стоимость непродовольственных товаров в сентябре сохранилась на уровне августа, однако отмечается снижение цен на парфюмерно-косметическую продукцию, мебель. В то же время отмечается удорожание бензина, смартфонов, холодильников и ряда медицинских товаров.
Согласно данным Тюменьстата, по итогам сентября 2025 года цены на потребительские товары и услуги в регионе в целом выросли на 4,4% с декабря 2024-го, а стоимость лекарств увеличилась почти на 11%. За тот же период среди продуктов больше всего подорожал хлеб, а сильнее всего подешевели яйца и овощи.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!