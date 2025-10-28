Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Тюменской области дорожают кондитерские изделия

Инфляция в Тюменской области замедлилась до 7,9%
28 октября 2025 в 13:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кондитерские изделия начали дорожать в Тюменской области

Кондитерские изделия начали дорожать в Тюменской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области начали дорожать кондитерские изделия и яйца. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском отделении Банка России.

«В Тюменской области подорожали кондитерские изделия. Вместе с тем цены в сентябре по сравнению с августом практически не изменились», — пояснили в реготделении Центробанка.

По данным регулятора, в Тюменской области дешевеют продукты борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла, лук и огурцы. Снижение цен отмечается также у чеснока и яблок. В свою очередь начала расти стоимость кондитерских изделий и яиц. 

Продолжение после рекламы

Стоимость непродовольственных товаров в сентябре сохранилась на уровне августа, однако отмечается снижение цен на парфюмерно-косметическую продукцию, мебель. В то же время отмечается удорожание бензина, смартфонов, холодильников и ряда медицинских товаров.

Согласно данным Тюменьстата, по итогам сентября 2025 года цены на потребительские товары и услуги в регионе в целом выросли на 4,4% с декабря 2024-го, а стоимость лекарств увеличилась почти на 11%. За тот же период среди продуктов больше всего подорожал хлеб, а сильнее всего подешевели яйца и овощи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал