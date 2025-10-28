В Тюменской области дорожают кондитерские изделия

Кондитерские изделия начали дорожать в Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области начали дорожать кондитерские изделия и яйца. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском отделении Банка России.

«В Тюменской области подорожали кондитерские изделия. Вместе с тем цены в сентябре по сравнению с августом практически не изменились», — пояснили в реготделении Центробанка.

По данным регулятора, в Тюменской области дешевеют продукты борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла, лук и огурцы. Снижение цен отмечается также у чеснока и яблок. В свою очередь начала расти стоимость кондитерских изделий и яиц.

Стоимость непродовольственных товаров в сентябре сохранилась на уровне августа, однако отмечается снижение цен на парфюмерно-косметическую продукцию, мебель. В то же время отмечается удорожание бензина, смартфонов, холодильников и ряда медицинских товаров.