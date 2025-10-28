По половому признаку: тюменский олигарх набирает участников для нового проекта
Новый курс олигарха Салмина предназначен только для мужчин
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменский бизнесмен, олигарх и владелец бизнес-империи «Автоград» Алексей Салмин проведет серию бизнес-лекций, которая научит предпринимателей работать без ошибок. Об этом сообщает telegram-канал торгово-промышленной палаты региона.
«Алексей Салмин запускает цикл лекций для управленцев и предпринимателей „Управленческие ошибки“. Если вы стремитесь развивать свой бизнес, улучшать управление командой и избегать распространенных ошибок, эти лекции для вас!», — отмечается в сообщении.
Как пояснил URA.RU источник в палате, на лекции приглашаются только предприниматели-мужчины. «Салмин известен своей позицией, что женщина должна уделять больше времени семье, детям, и только потом развивать свое дело, если захочется. Он неоднократно высказывался в этом направлении в различных интервью и продолжает придерживаться этой позиции», — пояснил агентству собеседник.
Известно, что в ходе лекций будут рассмотрены ключевые проблемы начинающих топ-менеджеров. А для опытных бизнесменов пройдет разбор типичных управленческих ошибок и внутренней логики кризисных ситуаций. Сам Салмин в настоящий момент является депутатом областной думы, а человек из его бизнес-империи занял кресло муниципального депутата в Тюмени.
