По половому признаку: тюменский олигарх набирает участников для нового проекта

Новый курс олигарха Салмина предназначен только для мужчин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский бизнесмен, олигарх и владелец бизнес-империи «Автоград» Алексей Салмин проведет серию бизнес-лекций, которая научит предпринимателей работать без ошибок. Об этом сообщает telegram-канал торгово-промышленной палаты региона.

«Алексей Салмин запускает цикл лекций для управленцев и предпринимателей „Управленческие ошибки“. Если вы стремитесь развивать свой бизнес, улучшать управление командой и избегать распространенных ошибок, эти лекции для вас!», — отмечается в сообщении.

Как пояснил URA.RU источник в палате, на лекции приглашаются только предприниматели-мужчины. «Салмин известен своей позицией, что женщина должна уделять больше времени семье, детям, и только потом развивать свое дело, если захочется. Он неоднократно высказывался в этом направлении в различных интервью и продолжает придерживаться этой позиции», — пояснил агентству собеседник.

Продолжение после рекламы