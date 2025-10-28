Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

По половому признаку: тюменский олигарх набирает участников для нового проекта

Тюменский бизнесмен Салмин проведет серию лекций об ошибках бизнес-управленцев
28 октября 2025 в 12:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новый курс олигарха Салмина предназначен только для мужчин

Новый курс олигарха Салмина предназначен только для мужчин

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский бизнесмен, олигарх и владелец бизнес-империи «Автоград» Алексей Салмин проведет серию бизнес-лекций, которая научит предпринимателей работать без ошибок. Об этом сообщает telegram-канал торгово-промышленной палаты региона.

«Алексей Салмин запускает цикл лекций для управленцев и предпринимателей „Управленческие ошибки“. Если вы стремитесь развивать свой бизнес, улучшать управление командой и избегать распространенных ошибок, эти лекции для вас!», — отмечается в сообщении.

Как пояснил URA.RU источник в палате, на лекции приглашаются только предприниматели-мужчины. «Салмин известен своей позицией, что женщина должна уделять больше времени семье, детям, и только потом развивать свое дело, если захочется. Он неоднократно высказывался в этом направлении в различных интервью и продолжает придерживаться этой позиции», — пояснил агентству собеседник.

Продолжение после рекламы

Известно, что в ходе лекций будут рассмотрены ключевые проблемы начинающих топ-менеджеров. А для опытных бизнесменов пройдет разбор типичных управленческих ошибок и внутренней логики кризисных ситуаций. Сам Салмин в настоящий момент является депутатом областной думы, а человек из его бизнес-империи занял кресло муниципального депутата в Тюмени.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал