Тюменцы представят регион в финале национального чемпионата в Москве

Тюменскую область на финале национального чемпионата «Абилимпикс» представят 13 тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Команда Тюменской области примет участие в финале национального чемпионата „Абилимпикс“ в Москве. Регион в столице представят 13 участников», — пояснили в инфоцентре.

Всего тюменцы примут участие в 13 состязаниях. Среди них робототехника, кондитерское, малярное и поварское дело, ресторанный сервис, карвинг и другое. Выступать тюменская сборная будет в блиндированной форме — с нанесенным гербом региона и узорами тюменского ковра.

