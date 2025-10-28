Логотип РИА URA.RU
Тюменцы представят регион в финале национального чемпионата в Москве

В финале чемпионата Абилимпикс примут участие 13 тюменцев
28 октября 2025 в 10:14
Тюменцы примут участие в 13 дисциплинах

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменскую область на финале национального чемпионата «Абилимпикс» представят 13 тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 

«Команда Тюменской области примет участие в финале национального чемпионата „Абилимпикс“ в Москве. Регион в столице представят 13 участников», — пояснили в инфоцентре.

Всего тюменцы примут участие в 13 состязаниях. Среди них робототехника, кондитерское, малярное и поварское дело, ресторанный сервис, карвинг и другое. Выступать тюменская сборная будет в блиндированной форме — с нанесенным гербом региона и узорами тюменского ковра.  

Ранее Тюменская область уже принимала крупные соревнования федерального уровня — в октябре 2024 года в регионе прошла юбилейная спартакиада для пенсионеров, собравшая более 700 участников из 78 российских регионов и нескольких зарубежных стран. Тогда губернатор Александр Моор подчеркнул, что регион обладает всей необходимой инфраструктурой для подобных мероприятий и активно вовлекает жителей в спортивные и социальные проекты.

