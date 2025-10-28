Тюменцы представят регион в финале национального чемпионата в Москве
Тюменцы примут участие в 13 дисциплинах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Тюменскую область на финале национального чемпионата «Абилимпикс» представят 13 тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Команда Тюменской области примет участие в финале национального чемпионата „Абилимпикс“ в Москве. Регион в столице представят 13 участников», — пояснили в инфоцентре.
Всего тюменцы примут участие в 13 состязаниях. Среди них робототехника, кондитерское, малярное и поварское дело, ресторанный сервис, карвинг и другое. Выступать тюменская сборная будет в блиндированной форме — с нанесенным гербом региона и узорами тюменского ковра.
Ранее Тюменская область уже принимала крупные соревнования федерального уровня — в октябре 2024 года в регионе прошла юбилейная спартакиада для пенсионеров, собравшая более 700 участников из 78 российских регионов и нескольких зарубежных стран. Тогда губернатор Александр Моор подчеркнул, что регион обладает всей необходимой инфраструктурой для подобных мероприятий и активно вовлекает жителей в спортивные и социальные проекты.
