Тюменка обокрала программиста-иностранца, чтобы поиграть на ставках

Жительница Тюмени обманом перевела себе 50 000 рублей со счета программиста-иностранца, с которым познакомилась в ночном клубе. Большую часть денег женщина «просадила» на ставки. Информация содержится в судебном акте, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«С потерпевшим женщина познакомилась в ночном клубе. После, вместе с компанией, они поехали к нему домой, где стали выпивать. В какой-то момент тюменка попросила заказать пиццу, и увидела, что на счету нового приятеля лежат около 600 000 рублей. Тогда она попросила у мужчины телефон, якобы чтобы позвонить — тот, будучи нетрезвым, не заметил, что совершил вход в приложение банка. Из него женщина перевела на свой счет 50 000 рублей, 34 000 из которых вскоре проиграла на ставках», — говорится в судебном деле.

Потерпевший оказался иностранцем, который удаленно работает в сфере программирования. Деньги он собирал на покупку машины. Мужчина имеет крупный, но не стабильный доход — в один месяц может заработать порядка 2 000 долларов, а в другой — намного меньше или вообще ничего. Поэтому и ущерб для него оказался значительным.

Чтобы смягчить свое наказание тюменка признала вину и возместила не только украденное, но и моральный ущерб. В целом вышло 90 000 рублей. По итогу женщину осудили и приговорили к штрафу в 10 000 рублей.