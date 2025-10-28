Логотип РИА URA.RU
Губернатор Тюменской области ответит на наиболее волнующие жителей вопросы

Губернатор Александр Моор проведет прямую линию 28 октября
28 октября 2025 в 10:38
Эфир начнется в 17:00

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области 28 октября проведет традиционную прямую линию, где ответит на вопросы тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Трансляцию прямой линии Александра Моора проведут региональные и районные СМИ. Задать вопрос губернатору Тюменской области губернатору можно в комментариях во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“, а также по короткому номеру 122», — пояснили в инфоцентре.

Начало трансляции запланировано на 17:00. Посмотреть эфир можно на следующих телеканалах: «ОТР», «Тюменское время», «ТVОЯ Тюмень», «Тобольское время», «Ишимское время». Также ответы главы региона на вопросы жителей можно услышать на радиостанциях «Диполь FM» и «Радио 7».

Ранее URA.RU сообщало, что в социальных сетях губернатора было задано более тысячи вопросов к Александру Моору. Больше всего тюменцев интересует отмена средневзвешенной оценки, а также строительство новых школ.

