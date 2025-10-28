Губернатор Тюменской области ответит на наиболее волнующие жителей вопросы
Эфир начнется в 17:00
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Тюменской области 28 октября проведет традиционную прямую линию, где ответит на вопросы тюменцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Трансляцию прямой линии Александра Моора проведут региональные и районные СМИ. Задать вопрос губернатору Тюменской области губернатору можно в комментариях во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“, а также по короткому номеру 122», — пояснили в инфоцентре.
Начало трансляции запланировано на 17:00. Посмотреть эфир можно на следующих телеканалах: «ОТР», «Тюменское время», «ТVОЯ Тюмень», «Тобольское время», «Ишимское время». Также ответы главы региона на вопросы жителей можно услышать на радиостанциях «Диполь FM» и «Радио 7».
Ранее URA.RU сообщало, что в социальных сетях губернатора было задано более тысячи вопросов к Александру Моору. Больше всего тюменцев интересует отмена средневзвешенной оценки, а также строительство новых школ.
