В стратегическом округе Тюменской области переназначили главу
Депутаты оставили Сергея Борисевича на посту главы Нижнетавдинског округа
Фото: Илья Московец © URA.RU
Главой Нижнетавдинского округа Тюменской области на ближайшие пять лет определили Сергея Борисевича. Конкурс на должность проводился из-за преобразования муниципалитета, вызванного переходом на одноуровневую систему власти. О результате голосования депутатов URA.RU сообщили в местной администрации.
«Состоялось заседание окружной думы. Сергей Борисевич был избран единогласно», — уточнили в администрации. Конкуренцию действующему мэру составлял глава Велижанского поселения Игорь Кравченко.
Сергей Борисевич проходит через конкурс на должность главы во второй раз за полгода — впервые депутаты одобрили его кандидатуру в апреле, проводив в отставку прошлого главу района Валерия Борисова. Нижнетавдинский район считается для области ключевым, поскольку, как и Тюменский муниципальный округ граничит с областным центром. В перспективе эти муниципалитеты образуют одну агломерацию.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Борисевич стал участником последнего потока федеральной «Школы мэров». Она проходила на базе мастерской управления «Сенеж»
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!