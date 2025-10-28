Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В стратегическом округе Тюменской области переназначили главу

Сергей Борисевич сохранил пост главы Нижнетавдинского округа
28 октября 2025 в 12:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты оставили Сергея Борисевича на посту главы Нижнетавдинског округа

Депутаты оставили Сергея Борисевича на посту главы Нижнетавдинског округа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Главой Нижнетавдинского округа Тюменской области на ближайшие пять лет определили Сергея Борисевича. Конкурс на должность проводился из-за преобразования муниципалитета, вызванного переходом на одноуровневую систему власти. О результате голосования депутатов URA.RU сообщили в местной администрации.

«Состоялось заседание окружной думы. Сергей Борисевич был избран единогласно», — уточнили в администрации. Конкуренцию действующему мэру составлял глава Велижанского поселения Игорь Кравченко.

Сергей Борисевич проходит через конкурс на должность главы во второй раз за полгода — впервые депутаты одобрили его кандидатуру в апреле, проводив в отставку прошлого главу района Валерия Борисова. Нижнетавдинский район считается для области ключевым, поскольку, как и Тюменский муниципальный округ граничит с областным центром. В перспективе эти муниципалитеты образуют одну агломерацию.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Борисевич стал участником последнего потока федеральной «Школы мэров». Она проходила на базе мастерской управления «Сенеж»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал