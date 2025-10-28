В стратегическом округе Тюменской области переназначили главу

Главой Нижнетавдинского округа Тюменской области на ближайшие пять лет определили Сергея Борисевича . Конкурс на должность проводился из-за преобразования муниципалитета, вызванного переходом на одноуровневую систему власти. О результате голосования депутатов URA.RU сообщили в местной администрации.

Сергей Борисевич проходит через конкурс на должность главы во второй раз за полгода — впервые депутаты одобрили его кандидатуру в апреле, проводив в отставку прошлого главу района Валерия Борисова. Нижнетавдинский район считается для области ключевым, поскольку, как и Тюменский муниципальный округ граничит с областным центром. В перспективе эти муниципалитеты образуют одну агломерацию.