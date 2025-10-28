За неделю мошенники похитили у тюменцев более 28 миллионов рублей

От рук мошенников пострадали 48 человек за неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мошенники в Тюменской области за неделю похитили у местных жителей более 28 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 48 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 млн рублей», — поделились статистикой в надзорном ведомстве.

Наибольшая единовременно похищенная сумма составила 21 миллион рублей. Ее лишилась жительница Тюмени, которой неизвестный по телефону предложил предотвратить спонсирование ВСУ. Тюменка передала свои накопления курьеру.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура Ленинского административного округа.