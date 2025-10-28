Полицейские задержали тюменца, который избил девушку за отказ познакомиться
Мужчину задержали полицейскике
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который избил девушку за отказ познакомиться на улице Фармана Салманова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлен ранее судимый местный житель 1985 года рождения, нанесший 19 октября телесные повреждения девушке на улице Фармана Салманова. Злоумышленник сознался в содеянном», — пояснили в МВД.
В настоящее время специалисты ожидают подробностей всех обстоятельств произошедшего, в число которых входят медицинские заключения. После этого действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Инцидент с избиением девушки за отказ познакомиться произошел вечером 19 октября на улице Фармана Салманова. Очевидцы рассказали, что нападавший преследовал девушку, после чего ее госпитализировали, а в полицию вызвали случайные прохожие. В прошлом в регионе уже фиксировались случаи агрессивного поведения, в частности, в Голышманово местный житель осужден за нападение на незнакомца.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!