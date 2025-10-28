Полицейские задержали тюменца, который избил девушку за отказ познакомиться

Мужчину задержали полицейскике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который избил девушку за отказ познакомиться на улице Фармана Салманова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлен ранее судимый местный житель 1985 года рождения, нанесший 19 октября телесные повреждения девушке на улице Фармана Салманова. Злоумышленник сознался в содеянном», — пояснили в МВД.

В настоящее время специалисты ожидают подробностей всех обстоятельств произошедшего, в число которых входят медицинские заключения. После этого действиям мужчины будет дана правовая оценка.

