Тюменцы нашли еще одну проблему из-за ограничений в работе мобильного интернета

Некоторые табло некорректно отображают расписание автобусов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Жители Тюмени жалуются на неработающее расписание автобусов на умных остановках. Горожане отмечают, что нет возможности пользоваться QR-кодами и информационными стелами — на некоторых их них не отображается время прибытия транспорта. В мэрии сообщили, что временные проблемы связаны с ограничениями в работе мобильного интернета.

«Мы проясним ситуацию. Стелы подключены к серверу посредством LTE модема. На протяжении нескольких дней наблюдаются проблемы с качеством работы мобильного интернета, поэтому информация не отображается. Приносим свои извинения за временные неудобства», — ответили горожанам в администрации.

Также местные жалуются, что не могут воспользоваться расписанием по QR-кодам и приложением «Тюменский транспорт». Поэтому рекомендуют пользоваться табличками, где указан интервал прибытия автобусов — если там указано, что транспорт приедет через 12-25 минут, то он будет в течение указанного промежутка. Помимо этого узнать актуальное расписание маршрутов можно по телефону информационно-справочной службы «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22.

