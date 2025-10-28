Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области 100-летний юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны

Губернатор Тюменской области поздравил ветерана войны со 100-летним юбилеем
28 октября 2025 в 09:31
Ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал 100-летний юбилей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Ефим Григорьевич Одинцев из Вагайского муниципального округа Тюменской области 28 октября отпраздновал 100-летний юбилей. Об этом в своих социальных сетях написал глава региона Александр Моор.

«Сердечно поздравляю Ефима Григорьевича Одинцева из Вагайского муниципального округа. Ему сегодня исполняется 100 лет!», — поздравил юбиляра глава региона.

Ефим Одинцев был призван на фронт в январе 1943 года. Уже через четыре месяца он оказался на Прибалтийском фронте и лично участвовал в освобождении Прибалтики и Польши — впоследствии встретив День Победы в Берлине.

За проявленное мужество и участие в ключевых исторических сражениях Ефим Одинцев был удостоен ряда боевых наград и юбилейных медалей, включая «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Семья ветерана и жители Вагайского муниципального округа выразили благодарность юбиляру за его вклад в победу и сохранение мира. Александр Моор пожелал ветерану благополучия, а также быть окруженным заботой близких.

В Тюменской области чествование юбиляров среди ветеранов Великой Отечественной войны является традицией: ранее глава региона поздравлял с 100-летием другого фронтовика, Николая Иванцова, а в прошлом году — участника боевых действий Александра Дикарева, которому исполнился 101 год. Региональные власти отмечают вклад ветеранов и уделяют внимание поддержке и сохранению памяти о героях.

