Что делать тюменцам, если не работает мобильный интернет

В Тюмени с 22 октября наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета. Из-за этого местные жители сталкиваются с неудобствами во время использования банковских сервисов. Что делать тюменцам, если нет мобильного интернета — в материале URA.RU.

Где искать интернет

При отсутствии мобильного интернета в городе, тюменцам рекомендуют подключиться к доступным в данный момент сетям Wi-Fi. Точки с бесплатным интернетом расположены по всей территории города. Название сети — «TyumenFree».

Зачастую они размещены в местах для отдыха, таких как парки и скверы. Так, «поймать» Wi-FI можно на Цветном бульваре, набережной, Центральной площади, Текутьевском бульваре, ЖД вокзала, вблизи Драмтеатра. Ознакомиться с полным списком точек доступа тюменского Wi-Fi можно на интерактивной карте по ссылке.

Как оплачивать без интернета

В случае, если тюменцам необходимо оплатить товары или услуги, но мобильного интернета нет, жителям рекомендуют носить с собой пластиковую карту. Альтернатива — использование налички. Однако, пассажирам общественного транспорта переживать не стоит. Оплатить проезд можно картой, даже если связь ограничена.