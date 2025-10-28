Пострадавших от действий мужчины просят обратиться в полицию Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан 41-летний житель Новосибирска, которому вменяется совершение мошеннических действий. Мужчина просил деньги у прохожих по выдуманным поводам, рассказали URA.RU в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Ранее в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей, которые сообщили о том, что неизвестный мужчина похитил у них денежные средства. При этом заявители признались, что ранее злоумышленника никогда не встречали. В каждом случае знакомство происходило в людных местах: на улице, в лобби элитных жилых комплексов, в торговом центре. Аферист просил прохожих занять ему сравнительно небольшую сумму денег — несколько десятков тысяч рублей. При этом каждый раз он придумывал разные легенды. Например, жаловался на то, что его машину эвакуировали и нужно дать взятку, чтобы ее вернуть», — сообщили представители силовых структур.

Мужчина был настолько убедительным, что пострадавшие легко снимали деньги в банкомате. После этого незнакомец благодарил и обещал вернуть деньги в ближайшее время.

Продолжение после рекламы

Оперативники вычислили и задержали мужчину, им оказался ранее судимый «гастролер» из Новосибирска. Он заявил, что всего лишь занимал деньги у прохожих, однако полицейские не поверили его объяснениям. В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; подозреваемый заключен под стражу.

На данный момент в правоохранительные органы подано четыре заявления на указанного гражданина. Полиция ведет работу по выявлению других возможных эпизодов и обращается к гражданам, пострадавшим от его действий. Пострадавших просят сообщать информацию в отдел полиции № 5 (ул. Сакко и Ванцетти, 119). Телефон дежурной части: (343) 356-42-05.