Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин повысил в звании начальника полиции ХМАО

Путин присвоил звание генерал-майора главе УМВД ХМАО Ветохину
28 октября 2025 в 10:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин присвоил звание генерал-майора главе полиции ХМАО Ветохину

Путин присвоил звание генерал-майора главе полиции ХМАО Ветохину

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин получил звание генерал-майора. Указ пописал президент России Владимир Путин.

«О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава. Присвоить звание генерал-майора полиции Ветохину Сергею Александровичу», — говорится в документе. Скриншот указа есть в распоряжении редакции.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Весной 2024 года Путин назначил Ветохина главой полиции Югры. До перевода на север он возглавлял УВД Ставрополя.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал