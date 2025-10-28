Путин повысил в звании начальника полиции ХМАО
Путин присвоил звание генерал-майора главе полиции ХМАО Ветохину
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Начальник полиции ХМАО Сергей Ветохин получил звание генерал-майора. Указ пописал президент России Владимир Путин.
«О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава. Присвоить звание генерал-майора полиции Ветохину Сергею Александровичу», — говорится в документе. Скриншот указа есть в распоряжении редакции.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
Весной 2024 года Путин назначил Ветохина главой полиции Югры. До перевода на север он возглавлял УВД Ставрополя.
