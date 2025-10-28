Восемь новых вышек связи появится на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
По словам Кухарука, в 2026 году дополнительные станции установят в проблемных зонах
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ХМАО компании группы АФК «Система» планируют возвести восемь новых станций сотовой связи на автодороге Р-404 (Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск). Об этой и других договоренностях шла речь на встрече губернатора Югры Руслана Кухарука с вице-президентом корпорации Сергеем Семкиным.
«С ПАО „МТС“ продолжаем работу по покрытию сотовой связью федеральной трассы Р-404 и ликвидации пробелов на региональных дорогах и в малых населенных пунктах. По результатам обследования федеральных трасс на территории Югры принято решение в следующем году запустить восемь дополнительных станций связи на наиболее проблемных отрезках», — сообщает пресс-служба в telegram-канале Кухарука.
Помимо этого ГК «Эталон» планирует участвовать в расселении аварийного жилья и возведению новых зданий в Сургуте — Ханты-Мансийске. В 2026 году «МТС» также запустит в Урае систему экомониторинга воздуха, а в Советском — интеллектуальную систему предотвращения аварий на теплосетях. Пилотные проекты после оценки эффективности могут распространить на весь автономный округ.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры проверили готовность региона к зимнему периоду на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Итоги встречи подвел глава ХМАО Руслан Кухарук, по его словам, особое внимание уделено готовности коммунальных и экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям в период отопительного сезона.
