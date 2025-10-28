Экс-начальница Барби-чиновниц ХМАО нашла новую работу
Новый директор УКС Нефтеюганского района отправилась контролировать сельские стройки (фотоиллюстрация)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывшая директор управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) Ровенна Киркина нашла новую работу. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, экс-начальница раскрепощенных девушек, прославившихся скандалами и видео в розовом кабинете, из-за чего их прозвали «Барби-чиновницами», возглавила УКС Нефтеюганского района.
«Киркина устроилась на новую работу. Несмотря на итоги проверок Счетной палаты, которые выявили нарушения в Пыть-Яхе, вылившиеся в уголовное дело, она стала директором УКС Нефтеюганского района», — рассказал инсайдер.
Глава Нефтеюганского района Алла Бочко подтвердила, что Киркина получила должность начальника УКС, пояснив, что в муниципалитете наблюдается серьезный дефицит специалистов. «Киркина уже приступила к работе. На сегодняшний день претензий к ее квалификации нет», — пояснила Бочко, уточнив, что пока официальной информацией о проблемах ее новой подчиненной с правоохранительными органами не обладает.
Бывшая вотчина Киркиной — УКС Пыть-Яха — прославилась на всю страну скандальным видео, которое записала экс-начальница отдела Екатерина Смирнова. Девушка подписала ролик «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у себя дома», изгибалась и трогала себя за грудь.
Ранее URA.RU писало, что Киркина, по данным источников агентства, стала фигурантом уголовного дела. Смирнова уволилась с «золотым парашютом», выплату которого счетная палата и прокуратура якобы посчитали незаконными. Также КСП нашла неэффективную трату 10 миллионов рублей при строительстве одного из городских скверов. Киркина пыталась оспорить результаты проверки в суде, но проиграла дело.
