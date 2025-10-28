Мэрия Сургута раскрыла, как украсят город к Новому году

Все работы завершат в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте установят ледовые городки в стиле русских сказок и световые фигуры на автомобильных развязках. Об этом URA.RU рассказала главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

«На сегодняшний день департаментом архитектуры опубликовано две закупки по строительству ледовых городков. Первая закупка будет на три локации: сквер Молодежный, Центральная площадь и территория Свято-Троицкого собора. Остальные локации — это поселок Дорожный, площадь Советов, сквер Геологов-Разведчиков. Тематика — русские народные сказки и былины», — сообщила Припутень.

Кроме того, в городе будет осуществляться архитектурно-художественное освещение города — световые фигуры будут установлены на развязках, как и в 2024 году. Также на разделительных полосах по улице Грибоедова, проспекту Комсомольскому и улице Энгельса деревья будут украшены гирляндами.

