Кто в ХМАО получает самую большую пенсию
В ХМАО средняя пенсия превышает 34 тысячи рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Югре средний размер пенсии составляет чуть больше 34 тысяч рублей. Значительно больше получают бывшие госслужащие и ряд других категорий. URA.RU выяснило, кто из окружных пенсионеров самый богатый, а кому платят самый минимум.
«В ХМАО насчитывается свыше 473 тысяч пенсионеров, средняя пенсия 34 248 рублей. Самая высокая — у бывших федеральных государственных служащих», — следует из аналитики Соцфонда по ХМАО. Эта категория пенсионеров насчитывает 399 человек по всему региону. Их средняя пенсия составляет 48 239 рублей.
Пенсии пострадавших в результате радиационных и техногенный катастроф и членов их семей в среднем равняются 34 773 рубля, а у военнослужащих и членов их семей — 27571. Самая маленькая пенсия в Югре у получателей социальных пенсий и пенсий по потере кормильца — чуть менее 22 тысяч рублей.
В разрезе городов самые богатые пенсионеры в автономном округе живут в Югорске, где средний размер выплаты составляет 35 590 рублей. Самая маленькая пенсия у жителей Кондинского района, здесь показатель на уровне 29 329 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что социальный фонд России по Югре проиндексировал пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75%. Повышение затронуло свыше 31 тысячи югорчан.
