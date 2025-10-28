Долги нефтяных компаний ХМАО бюджету выросли на 22%

Нефтяные компании ХМАО нарастили долги перед бюджетом на миллиард рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в Югре, увеличили просроченные долги перед бюджетом. По данным Тюменьстата, на конец июля 2025 года задолженность предприятий составила более шести миллиардов рублей, что на 22% больше, чем в декабре 2024 года.

«Просроченная задолженность нефтедобывающих компаний округа перед бюджетом в декабре 2024 года составляла 4 936,3 млн рублей. В июле 2025 года показатель составил 6 037,5 млн рублей», — сообщили аналитики агентству URA.RU.