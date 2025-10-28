Логотип РИА URA.RU
Долги нефтяных компаний ХМАО бюджету выросли на 22%

28 октября 2025 в 15:48
Нефтяные компании ХМАО нарастили долги перед бюджетом на миллиард рублей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в Югре, увеличили просроченные долги перед бюджетом. По данным Тюменьстата, на конец июля 2025 года задолженность предприятий составила более шести миллиардов рублей, что на 22% больше, чем в декабре 2024 года.

«Просроченная задолженность нефтедобывающих компаний округа перед бюджетом в декабре 2024 года составляла 4 936,3 млн рублей. В июле 2025 года показатель составил  6 037,5 млн рублей», — сообщили аналитики агентству URA.RU.

Долги перед бюджетом — это налоги и обязательные платежи, которые компании не перечислили государству вовремя. Всего просроченная задолженность предприятий отрасли к июлю достигла 86 663,2 млн рублей, из них 79 601,4 млн рублей приходится на долги перед поставщиками, а 304,8 млн рублей — на взносы во внебюджетные фонды.

