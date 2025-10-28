Федерация рукопашного боя ХМАО сделала заявление после массовой потасовки на чемпионате

Спортсмены, устроившие массовую потасовку на чемпионате округа по рукопашному бою, были отстранены от соревнований Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев рассказал URA.RU, что зачинщики потасовки на чемпионате в Сургуте были отстранены от участия. После этого соревнования продолжились в штатном режиме и завершились без происшествий.

По словам Шишмарева, конфликт начался из-за того, что спортсмены из Ханты-Мансийска не до конца знали правила турнира. Во время спора с судьей они начали высказывать претензии и оскорбления, после чего на трибунах вспыхнула перепалка.

«Их действия попытались пресечь, и произошла стычка. Потолкались, но как таковой массовой драки не было», — уточнил глава федерации. Он добавил, что подобные случаи будут пресекаться жестко, чтобы сохранить репутацию соревнований.

Продолжение после рекламы

Федерация рукопашного боя ХМАО проведет внутреннее расследование инцидента. Виновные спортсмены будут наказаны, а для участников и тренеров усилят профилактическую работу и контроль за дисциплиной. Власти ХМАО также сделали заявление о произошедшем конфликте: