В ХМАО работодатели повально набирают водителей большегрузов

У работодателей резко вырос интерес в сфере грузоперевозок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У работодателей Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос интерес к поиску водителей и специалистов по логистике. Больше всего в третьем квартале 2025 года спрос увеличился в сфере международных грузовых перевозок, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Заметно вырос интерес к услугам специалистов по логистике — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост пришелся на международное направление: спрос на специалистов по организации перевозок между странами увеличился почти в пять раз. Также на 72% выросло количество запросов на услуги логистов и диспетчеров, сопровождающих доставку грузов в пределах одного города», — говорится в исследовании.

Вакансии водителей грузового транспорта оказались одними из самых популярных в сегменте подработок. В целом по стране компании искали их в два раза чаще — +106%. Средняя зарплата на позиции составила около 78 635 рублей в месяц. «Осенью компании традиционно готовятся к пиковому сезону поставок перед „Черной пятницей“», — пояснила руководитель категории «Транспортные услуги» сервиса Евгения Лазарева.

