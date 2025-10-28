В ХМАО работодатели повально набирают водителей большегрузов
У работодателей резко вырос интерес в сфере грузоперевозок
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
У работодателей Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос интерес к поиску водителей и специалистов по логистике. Больше всего в третьем квартале 2025 года спрос увеличился в сфере международных грузовых перевозок, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Заметно вырос интерес к услугам специалистов по логистике — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост пришелся на международное направление: спрос на специалистов по организации перевозок между странами увеличился почти в пять раз. Также на 72% выросло количество запросов на услуги логистов и диспетчеров, сопровождающих доставку грузов в пределах одного города», — говорится в исследовании.
Вакансии водителей грузового транспорта оказались одними из самых популярных в сегменте подработок. В целом по стране компании искали их в два раза чаще — +106%. Средняя зарплата на позиции составила около 78 635 рублей в месяц. «Осенью компании традиционно готовятся к пиковому сезону поставок перед „Черной пятницей“», — пояснила руководитель категории «Транспортные услуги» сервиса Евгения Лазарева.
Ранее URA.RU рассказывало, что на месторождения ХМАО зовут мотористов на спецтехнику. Тогда нефтяникам обещали платить до 500 тысяч рублей за вахту.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!