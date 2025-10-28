Главный судья отстранил от соревнований зачинщиков потасовки на соревнованиях в Сургуте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный судья чемпионата и первенства ХМАО по рукопашному бою Ренат Акзамов заявил о недопустимости провокаций и нарушений спортивной этики. По его решению, команда из Ханты-Мансийска, ставшая зачинщиком потасовки, была отстранена от соревнований.

«Согласно правилам соревнований мной, как главным судьей, было принято решение о дисквалификации спортсменов команды города Ханты-Мансийска. Считаю это решение правильным. Спортивные мероприятия должны проходить в рамках правил и культуры общения, а любое неспортивное поведение должно пресекаться жестко и немедленно», — заявил Акзамов. Видеообращение судьи есть в распоряжении URA.RU.

Как уточнил президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев, турнир проходил два дня. Потасовка произошла во второй день соревнований, из-за чего спортсмены, участвовавшие в этот день, не смогли дойти до финала и остались без наград.

