В ХМАО на «трассе смерти» перекрыто движение для всех автомобилей
На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» перекрыто движение из-за непогоды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за непогоды временно ограничено движение для всех видов транспорта с 817 по 648 километр автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
«В связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ с 817 по 846 километра введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. Данные ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре на 10 дней ограничено движение на участке трассы «Сургут — Нижневартовск». Движение для автомобилистов будет затруднено на отрезке с 3 по 12 километр.
