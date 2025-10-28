В ХМАО на «трассе смерти» перекрыто движение для всех автомобилей

На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» перекрыто движение из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за непогоды временно ограничено движение для всех видов транспорта с 817 по 648 километр автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

«В связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ с 817 по 846 километра введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. Данные ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние», — сообщает пресс-служба ведомства.