Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Сургуте назвали лучшие частные детсады

Лучшим частным детсадом Сургута стал «Золотой ключик»
28 октября 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ТОП-5 лучших частных детсадов Сургута

ТОП-5 лучших частных детсадов Сургута

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Одними из лучших частных детсадов у жителей Сургута считаются «Золотой ключик», «Наш малыш» и «Бенефит». Образовательные учреждения набрали высокий рейтинг и собрали наибольшее количество отзывов на платформе 2GIS.

Золотой ключик

Детсад получил самую высокую оценку — пять звезд и 109 отзывов. Учреждение имеет пять корпусов по всему городу, а также лицензию на осуществление образовательной деятельности. Родители говорят, что сад соответствует высоким стандартам, а воспитатели — профессионалы своего дела.

Капитошка

У детского сада рейтинг составил 4,8 звезд. Родители сообщают, что с детьми активно занимаются, а сам детсад оснащен всем необходимым. Также в учреждении проводят различные мероприятия и утренники.

Продолжение после рекламы

Бенефит

Рейтинг детсада — 4,7 звезд. В учреждении есть логопедические группы, гимнастический и хореографический залы, а также творческая мастерская.

Наш малыш

Родители оценили детсад тоже на 4,7. В отзывах сказано, что в учреждении работают отличные педагоги, также сад предлагает множество дополнительных занятий и ежедневный фотоотчет.

Центр развития талантов ребенка

Центр набрал 4,5 звезд и 96 отзывов. Учреждение набирает детей от двух лет и предоставляет различные направления по допобразованию, включая английский, ментальную арифметику, танцы и спортивные секции. В отзывах также сообщают, что центр проводит праздники и мероприятия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал