В Сургуте назвали лучшие частные детсады
ТОП-5 лучших частных детсадов Сургута
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Одними из лучших частных детсадов у жителей Сургута считаются «Золотой ключик», «Наш малыш» и «Бенефит». Образовательные учреждения набрали высокий рейтинг и собрали наибольшее количество отзывов на платформе 2GIS.
Золотой ключик
Детсад получил самую высокую оценку — пять звезд и 109 отзывов. Учреждение имеет пять корпусов по всему городу, а также лицензию на осуществление образовательной деятельности. Родители говорят, что сад соответствует высоким стандартам, а воспитатели — профессионалы своего дела.
Капитошка
У детского сада рейтинг составил 4,8 звезд. Родители сообщают, что с детьми активно занимаются, а сам детсад оснащен всем необходимым. Также в учреждении проводят различные мероприятия и утренники.
Бенефит
Рейтинг детсада — 4,7 звезд. В учреждении есть логопедические группы, гимнастический и хореографический залы, а также творческая мастерская.
Наш малыш
Родители оценили детсад тоже на 4,7. В отзывах сказано, что в учреждении работают отличные педагоги, также сад предлагает множество дополнительных занятий и ежедневный фотоотчет.
Центр развития талантов ребенка
Центр набрал 4,5 звезд и 96 отзывов. Учреждение набирает детей от двух лет и предоставляет различные направления по допобразованию, включая английский, ментальную арифметику, танцы и спортивные секции. В отзывах также сообщают, что центр проводит праздники и мероприятия.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!