В Сургуте назвали лучшие частные детсады

ТОП-5 лучших частных детсадов Сургута Фото: Размик Закарян © URA.RU

Одними из лучших частных детсадов у жителей Сургута считаются «Золотой ключик», «Наш малыш» и «Бенефит». Образовательные учреждения набрали высокий рейтинг и собрали наибольшее количество отзывов на платформе 2GIS.

Золотой ключик

Детсад получил самую высокую оценку — пять звезд и 109 отзывов. Учреждение имеет пять корпусов по всему городу, а также лицензию на осуществление образовательной деятельности. Родители говорят, что сад соответствует высоким стандартам, а воспитатели — профессионалы своего дела.

Капитошка

У детского сада рейтинг составил 4,8 звезд. Родители сообщают, что с детьми активно занимаются, а сам детсад оснащен всем необходимым. Также в учреждении проводят различные мероприятия и утренники.

Продолжение после рекламы

Бенефит

Рейтинг детсада — 4,7 звезд. В учреждении есть логопедические группы, гимнастический и хореографический залы, а также творческая мастерская.

Наш малыш

Родители оценили детсад тоже на 4,7. В отзывах сказано, что в учреждении работают отличные педагоги, также сад предлагает множество дополнительных занятий и ежедневный фотоотчет.

Центр развития талантов ребенка