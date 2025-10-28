Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Экс-полицейский из ЯНАО обвиняется в служебном подлоге

28 октября 2025 в 11:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полицейский изготовил документы о регистрации автомобиля с фиктивными сведениями

Полицейский изготовил документы о регистрации автомобиля с фиктивными сведениями

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший полицейский из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за служебный подлог. Фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог по иной личной заинтересованности). Об этом сообщили в СУ СК России по Ямалу.

«В Тазовском районе экс-полицейский предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге... Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности)» — написано в telegram-канале ведомства.

Следствие установило: бывший сотрудник полиции, находясь на посту госинспектора по регистрационно-экзаменационной работе, по личной просьбе знакомого внес в базу данных ГИБДД заведомо ложные сведения. Он оформил в системе информацию о соответствии автомобиля техническим и конструктивным требованиям, несмотря на отсутствие фактической проверки машины, а также выдал документы о регистрации.

Продолжение после рекламы

Расследование уголовного дела уже завершено. В ходе него были собраны необходимые доказательства и установлены все детали совершенного правонарушения. Обвиняемый уволился из органов внутренних дел и вскоре предстанет перед судом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал