Экс-полицейский из ЯНАО обвиняется в служебном подлоге

Бывший полицейский из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за служебный подлог. Фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог по иной личной заинтересованности). Об этом сообщили в СУ СК России по Ямалу.

«В Тазовском районе экс-полицейский предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге... Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности)» — написано в telegram-канале ведомства.

Следствие установило: бывший сотрудник полиции, находясь на посту госинспектора по регистрационно-экзаменационной работе, по личной просьбе знакомого внес в базу данных ГИБДД заведомо ложные сведения. Он оформил в системе информацию о соответствии автомобиля техническим и конструктивным требованиям, несмотря на отсутствие фактической проверки машины, а также выдал документы о регистрации.

