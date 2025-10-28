В ЯНАО стало рекордно расти число вакансий в транспортной сфере

Водителям пассажирского транспорта предлагают в среднем 80,5 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО в сентябре значительно увеличился спрос на сотрудников транспортной сферы. Количество вакансий в транспортном секторе росло рекордными темпами по сравнению с осенью прошлого года, что сделало его одним из самых динамично развивающихся на региональном рынке труда.

«Работодатели активно ищут специалистов в различных областях, что открывает новые возможности для соискателей. В этом месяце особенно выделяются профессии в транспортной и строительной сферах, которые продолжают оставаться в топе по количеству вакансий и высоким зарплатам», — рассказали эксперты «Авито Работы».

Кроме того, наиболее востребованными в сентябре стали работники торгового зала — количество открытых вакансий по ним выросло на 63%, а среднее зарплатное предложение достигло 74,1 тысячи рублей в месяц. На второй позиции — водитель пассажирского транспорта. Их спрос увеличился на 61%, а средняя зарплата составила 80,5 тысячи рублей. Водители спецтехники заняли третью строчку, для них размещено на 52% больше вакансий, с возможностью заработка в среднем 111 тысяч рублей в месяц.

Продолжение после рекламы

Четвертое место заняли электромонтажники (рост числа предложений на 50% и уровень зарплат около 118,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку лидеров водители такси — спрос на них увеличился на 42%, а среднее предложение по оплате труда составило 130,8 тысячи рублей. Эксперты подчеркивают: фактическая зарплата может отличаться от озвученных данных, поскольку не все оферты включают бонусы и премиальные выплаты.