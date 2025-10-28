В ЯНАО 170 бизнесменов усовершенствовали навыки публичных выступлений

Мероприятие было направлено на совершенствование навыков публичных выступлений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На Ямале стартовал региональный этап предпринимательской премии «Бизнес — Успех». Он начался с первого очного модуля акселерационной программы для предпринимателей. Благодаря нему в Салехарде порядка 170 представителей бизнес-сообщества усовершенствовали свои навыки публичных выступлений, сообщили в правительстве ЯНАО.

«В Салехарде состоялся первый очный модуль акселерационной программы для предпринимателей. Мероприятие было направлено на совершенствование навыков публичных выступлений. В нем приняли участие порядка 170 представителей бизнеса со всего Ямала», — написано на сайте ведомства.

Образовательная программа была сфокусирована на совершенствовании самопрезентации, подготовке публичных выступлений, управлении невербальной коммуникацией и техникой речи. Обучение проводил федеральный эксперт, лектор общества «Знание», предприниматель и профессиональный диктор Рустам Багизов.

