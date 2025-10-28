Салехард номинирован на звание «Молодежной столицы России 2026»
Салехард стал одним из шести претендентов на звание «Молодежной столицы России»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В шорт-лист номинантов на звание «Молодежной столицы России 2026» вошли шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Об этом сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Друзья, важные новости! По итогам экспертной оценки номинантами на звание „Молодежной столицы России 2026“ стали шесть городов — Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск!» — написал Гуров в своем telegram-канале.
Список финалистов определен экспертной комиссией по итогам анализа всех поступивших заявок. Основная задача конкурса — выявить территории, где созданы лучшие условия для развития и самореализации молодежи. Победители получают возможность реализовать совместные проекты с ведущими молодежными и образовательными организациями, а также провести крупные всероссийские и окружные мероприятия.
Впервые в этом году к соревнованию допущены малые города, не являющиеся столицами регионов: для них учреждена специальная номинация, где учитывается вклад в развитие молодежных сообществ и наличие инфраструктуры для творчества и инициатив. Номинация называется «Город молодежи». В финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Народное голосование за финалистов стартует в декабре. Участники смогут поддержать выбранные города на официальном сайте конкурса.
