Путин и Артюхов обсудили строительство нового терминала в Салехарде. Фото

Новый терминал аэропорта в Салехарде построят в 2028 году
28 октября 2025 в 16:18
Новый терминал аэропорта в Салехарде построят через три года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что новый терминал аэропорта в Салехарде откроют в 2028 году. Гражданское авиасообщение в регионе развивается так, чтобы пассажиры могли летать без транзитов в Москве, отметил Артюхов.

Глава Ямала рассказал президенту о развитии гражданского авиасообщения на Ямале

Фото: Кремль

«В Мурманске на Арктическом форуме докладывал вам о проекте развития аэропорта столицы региона. Хочу поблагодарить правительство. Успешно двигаемся. Есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект. Надеюсь, в 2028 году, как запланировано, откроем новый терминал аэропорта», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава региона докладывал о социально-экономическом развитии округа, сообщают в Кремле. 

Кроме этого, речь шла о развитии гражданского авиасообщения на Ямале, в том числе о прямом сообщении между городами страны, о сокращении транзитных рейсов через Москву. «Здесь [в презентации] показано развитие авиации. Как вы неоднократно говорили, летать надо не через Москву, рейсы должны быть между регионами напрямую, 37 рейсов поддерживается», — отметил глава округа. 

По словам Дмитрия Артюхова, развитие авиасообщения крайне важно. «Учитывая, что Север всегда строился всей огромной страной, у всех разные корни, поэтому бабушки, близкие в разных городах, в разных частях страны живут. Очень важно, чтобы у людей была возможность сообщения», — отметил Артюхов в беседе с Путиным.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Кроме этого, агентство подготовило подборку о судьбоносных решениях для ЯНАО: о чем говорили Путин и Артюхов на личных встречах в 2023 — 2025 годах. 

