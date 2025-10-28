Путин и Артюхов обсудили строительство нового терминала в Салехарде. Фото
Новый терминал аэропорта в Салехарде построят через три года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что новый терминал аэропорта в Салехарде откроют в 2028 году. Гражданское авиасообщение в регионе развивается так, чтобы пассажиры могли летать без транзитов в Москве, отметил Артюхов.
Глава Ямала рассказал президенту о развитии гражданского авиасообщения на Ямале
Фото: Кремль
«В Мурманске на Арктическом форуме докладывал вам о проекте развития аэропорта столицы региона. Хочу поблагодарить правительство. Успешно двигаемся. Есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект. Надеюсь, в 2028 году, как запланировано, откроем новый терминал аэропорта», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава региона докладывал о социально-экономическом развитии округа, сообщают в Кремле.
Кроме этого, речь шла о развитии гражданского авиасообщения на Ямале, в том числе о прямом сообщении между городами страны, о сокращении транзитных рейсов через Москву. «Здесь [в презентации] показано развитие авиации. Как вы неоднократно говорили, летать надо не через Москву, рейсы должны быть между регионами напрямую, 37 рейсов поддерживается», — отметил глава округа.
По словам Дмитрия Артюхова, развитие авиасообщения крайне важно. «Учитывая, что Север всегда строился всей огромной страной, у всех разные корни, поэтому бабушки, близкие в разных городах, в разных частях страны живут. Очень важно, чтобы у людей была возможность сообщения», — отметил Артюхов в беседе с Путиным.
