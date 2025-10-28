Больница в ЯНАО купит тонны деликатесного лосося на 1,3 млн рублей
На рынках Ямала цена за чира доходит до трех - четырех тысяч рублей за кило (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде окружная клиническая больница ищет поставщика ценной рыбы — щекура (щокура, чира). Заказчику необходимо 3,4 тонны свежемороженого продукта до конца 2025 года. Стоимость контракта — 1,3 млн рублей. Кило щекура оценивается в 402 рубля, сообщается в закупке.
По данным аукционной документации, имеющейся в распоряжении агентства, Салехардская окружная клиническая больница собирается приобрести 3,4 тонны потрошеного свежемороженого щекура (чира) по цене 402,73 рубля за килограмм. Начальная цена контракта — 1 млн 370 тысяч рублей. Поставки должны завершиться до конца 2025 года. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
По данным открытых источников, щекур, или щокур, а также чир, — ценная пресноводная рыба семейства лососевых. Обитает в том числе в бассейнах рек на Ямале. Известна своими вкусовыми качествами и пищевой ценностью. На рынках Ямала этот деликатес оценивается в три — четыре тысячи рублей за кило.
Год назад другая клиника Ямала, Губкинская горбольница, собиралась в 2025 году кормить своих пациентов олениной по цене 774 рубля за килограмм. Всего на закупку замороженного мяса северного оленя из окружного бюджета для пациентов губкинского стационара выделялось 2,8 млн рубля за 3,7 тонны сырья,
