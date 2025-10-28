Больница в ЯНАО купит тонны деликатесного лосося на 1,3 млн рублей

На рынках Ямала цена за чира доходит до трех - четырех тысяч рублей за кило (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде окружная клиническая больница ищет поставщика ценной рыбы — щекура (щокура, чира). Заказчику необходимо 3,4 тонны свежемороженого продукта до конца 2025 года. Стоимость контракта — 1,3 млн рублей. Кило щекура оценивается в 402 рубля, сообщается в закупке.

По данным аукционной документации, имеющейся в распоряжении агентства, Салехардская окружная клиническая больница собирается приобрести 3,4 тонны потрошеного свежемороженого щекура (чира) по цене 402,73 рубля за килограмм. Начальная цена контракта — 1 млн 370 тысяч рублей. Поставки должны завершиться до конца 2025 года. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

По данным открытых источников, щекур, или щокур, а также чир, — ценная пресноводная рыба семейства лососевых. Обитает в том числе в бассейнах рек на Ямале. Известна своими вкусовыми качествами и пищевой ценностью. На рынках Ямала этот деликатес оценивается в три — четыре тысячи рублей за кило.

