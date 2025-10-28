В ЯНАО из-за ДТП двух грузовиков пострадал человек

За год в в ЯНАО произошло 3547 ДТП Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На 12-ом километре трассы Новый Уренгой — Ямбург столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«На 12-ом километре трассы Новый Уренгой-Ямбург столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадал мужчина 1969 года рождения, госпитализирован в Новоуренгойскую центральную городскую больницу», — написано в telegram-канале ведомства.