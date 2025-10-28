Из молодежных организаций ЯНАО массово увольняются специалисты

Десятки специалистов решили уйти из молодежных организаций Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За восемь месяцев 2025 года из молодежных организаций Нового Уренгоя (ЯНАО) уволилось около пятидесяти сотрудников. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к администрации газовой столицы.

«За последние восемь месяцев из Арт-резиденции „Сова“ и Молодежного ресурсного центра (МРЦ) уволились десятки человек. Число сотрудников, покинувших молодежки достигло почти пятидесяти», — уточнил собеседник агентства.

По словам инсайдера, массовые увольнения происходят также из-за невыплаты премий. Якобы специалистам урезают все надбавки. «Это может быть связно с тем, что сотрудникам перестали выплачивать квартальные премии. Ко Дню города молодежные организации не получили обещанное вознаграждение», — добавил он.

В администрации Нового Уренгоя прокомментировали, что решение о выплате премий сотрудникам принимают руководители. Агентство направило запрос в Молодежный ресурсный центр с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ ожидается. В Арт-резиденции «Сова» по номерам доступным в интернете, корреспонденту не ответили.