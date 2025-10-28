Ранее Владимир Путин неоднократно заслушивал доклады главы Ямала о социально-экономическом положении региона Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сегодня, 28 октября, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин неоднократно заслушивал доклады главы Ямала о социально-эконмическом положении региона, в том числе о Северном Широтном ходе (СШХ), строительстве моста через Обь, а также о мерах демографической поддержки семей. Кроме этого, Дмитрий Артюхов приглашал президента на юбилей Нового Уренгоя. Подробности — в материале URA.RU.

Заседание по демографии в Москве

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 25 октября 2025 года выступил с докладом на первом заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Его провел лично глава государства Владимир Путин.

В ходе заседания глава Ямала представил доклад о действующих в регионе мерах поддержки семей, благодаря которым округ вошел в число лидеров по демографическим показателям. На сегодня в регионе реализуется более 30 мер поддержки, что позволило увеличить долю многодетных семей.

Артюхов также сообщил, что ключевое решение о расширении семьи принимают родители, а не региональные власти, несмотря на все существующие меры поддержки. При этом губернатор заверил, что поддержка многодетных семей в округе останется неизменной при формировании нового бюджета, а власти продолжат использовать различные методы для стимулирования роста демографии. Губернатор рассказал, что и сам планирует увеличить свою семью, в которой уже растет двухлетний сын.

Артюхов представил предложения по формированию нацпроекта «Молодежь и дети»

В Москве 29 мая 2024 года состоялось расширенное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета. Нацпроект охватит более 50 миллионов россиян в возрасте от трех до 35 лет.

«У нас сложная задача — нам нужно воспитать и вырастить сильное поколение будущего. Как этого добиться? Накануне, в ходе подготовки к Совету, мы определили три основных направления: это развитие талантов и способностей, расширение инфраструктуры и, главное, подготовка компетентных кадров», — отметил в ходе выступления Дмитрий Артюхов, который возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике.

Приглашение Путина на юбилей Нового Уренгоя

В марте 2024 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил президента России Владимира Путина на юбилей Нового Уренгоя в 2025 году. Это случилось на встрече главы государства с победителями конкурса «Лидеры России».

«Мы по вашему указу готовимся к большим юбилеям. У нас в 2025 году 50 лет Новому Уренгою. <...> Пользуясь возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году посетить Новый Уренгой», — обратился Артюхов к президенту.

Разговор о СШХ и проекте моста через Обь

В апреле 2023 года глава Ямала докладывал президенту о социально-экономической ситуации в округе, в том числе о проекте развития Северного Широтного хода.

«Да, особый проект для нас. Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся, происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза, чтобы все взвесить, но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться», — отметил тогда Дмитрий Артюхов в беседе с Владимиром Путиным.

Владимир Путин отметил, что в ЯНАО в целом по основным показателям везде плюсы Фото: Президент России, сайт

Глава округа подчеркнул также, что самый сложный для региона объект — это мост через Обь. «Два с половиной километра — серьезный объект. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», — сказал губернатор.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в ЯНАО в целом по основным показателям везде плюсы. «Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, — это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», — подчеркнул президент.