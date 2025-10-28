На месте работают шесть единиц техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в районе Коротчаево по улице Речников, 6 произошло возгорание в расселенном доме. Из-за пожара уже обвалилась кровля, сообщили URA.RU в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«На момент прибытия наблюдался дым со второго этажа. На данный момент произошло частичное обрушение кровли, тушение пожара продолжается... Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают шесть единиц техники.

