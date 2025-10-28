В скором будущем облигационные займы увеличат госдолг ЯНАО до 135 млрд

Ямал готовится к выпуску ценных бумаг и займам у населения Фото: Илья Московец © URA.RU

Через два года государственный долг Ямала может вырасти до 135 млрд рублей. Парламентарии уже внесли изменения в закон о бюджете. В свою очередь, финансисты объяснили причины роста долговых обязательств региона.

Как следует из поправок, которые окружной парламент внес в региональный закон о бюджете на 2025 и плановый период 2026 — 2027 годов, в округе снова изменились предельные суммы государственного долга. Так, в 2025 году максимальный размер заимствований составляет 53 млрд 443 млн рублей, в 2026-м — 93 млрд 382 млн рублей, а в 2027-м — 135 млрд 893 млн рублей.

В окружном департаменте финансов настаивают на том, что Ямал проводит взвешенную долговую политику и указывают причины роста предполагаемых заимствований. В первую очередь, это санкционное давление на экономику России и, в частности, на газоносный Ямал, а во вторую — обязательства, которые берет на себя округ по сопровождению важнейших социальных проектов.

«В условиях охлаждения экономики и санкций отмечается замедление темпов роста доходов относительно прошлого года. На Ямале значительный объем средств сконцентрирован на строительстве важнейших социальных и инфраструктурных проектов, реализация которых будет профинансирована, в том числе за счет привлечения рыночных заимствований», — отмечают финансисты.

Как следует из предоставленного комментария, госдолг округа будет расти в основном за счет выпуска ценных бумаг. «В 2025 году ЯНАО планирует выйти на рынок заемного финансирования, выпустив облигационный заем. Привлечение заимствований предусмотрено законом об окружном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годах», — отмечают специалисты.

Размеры верхних пределов государственного долга переписывались ямальскими законодателями неоднократно. Так, в сентябре 2025 года депутаты установили верхний предел государственного долга в 2026 году в размере 35,4 млрд рублей, на 2027 год — 75,3 млрд рублей, а на 2028 год — в 117,8 млрд рублей.