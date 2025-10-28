Дети из ЯНАО могут отдохнуть в лагере с углубленным изучением английского языка

Всего более тысячи юных ямальцев проводят каникулы в детских лагерях Фото: Размик Закарян © URA.RU

Более тысячи детей из ЯНАО проводят осенние каникулы в детских лагерях Тюменской области и Краснодарского края. Для них организованы как общепрофильные, так и специализированные смены с углубленным изучением английского языка, прикладной математики и истории. Кроме того, в Салехарде стартовала профильная смена в сфере исполнительских искусств, а в Ноябрьске завершается тематический образовательный интенсив по программированию, сообщили в правительстве Ямала.

Так, 330 детей отдыхают в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»: 46 школьников участвуют в смене по английскому языку, 49 осваивают прикладную математику, еще 242 приобретают новые знания на общепрофильной смене, посвященной истории Великой Отечественной войны. Кроме того, 316 ребят посетят лагерь «Алые паруса», а 446 человек отправились в «Остров Мадагаскар» на побережье Черного моря, в том числе подростки, прошедшие курс «Муниципальная школа вожатых Ямала».

Параллельно в Салехарде стартовала смена «АрктикУм — исполнительское искусство», где десять одаренных детей из Нового Уренгоя и Ноябрьска проходят интенсив по скрипке и фортепиано с преподавателями региона и специалистами образовательного центра «Сириус», а также посещают мастер-классы по актерскому мастерству, искусству самопрезентации и резьбе по кости. Финалом смены станет итоговый концерт.