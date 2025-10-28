Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Общество

Бойца из Нового Уренгоя наградили медалью «За героизм, мужество и отвагу на СВО». Фото

28 октября 2025 в 13:44
Бойца из ЯНАО удостоили медали «За героизм, мужество и отвагу на СВО»

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военнослужащего из Нового Уренгоя (ЯНАО) Александра Залилова наградили медалью «За героизм, мужество и отвагу на СВО». Сегодня Ассоциация ветеранов СВО вручила ее бойцу.

«В Новом Уренгое царила особая атмосфера — атмосфера уважения и гордости. В помещении Ассоциации ветеранов СВО бойцу Александру Залилову была вручена медаль „За героизм, мужество и отвагу на СВО“» — написано в группе Ассоциации VK.

Там также написали, что каждая такая награда — это история подвига человека, который защищал Родину, не жалея себя. В Ассоциации поблагодарили Залилова, пожелали ему здоровья и мирного неба над головой.

Залилов получил медаль «За героизм, мужество и отвагу на СВО»

Фото: Ассоциация ветеранов СВО ЯНАО https://vk.com/wall-224853059_469

