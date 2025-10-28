Бойца из Нового Уренгоя наградили медалью «За героизм, мужество и отвагу на СВО». Фото
Бойца из ЯНАО удостоили медали «За героизм, мужество и отвагу на СВО»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Военнослужащего из Нового Уренгоя (ЯНАО) Александра Залилова наградили медалью «За героизм, мужество и отвагу на СВО». Сегодня Ассоциация ветеранов СВО вручила ее бойцу.
«В Новом Уренгое царила особая атмосфера — атмосфера уважения и гордости. В помещении Ассоциации ветеранов СВО бойцу Александру Залилову была вручена медаль „За героизм, мужество и отвагу на СВО“» — написано в группе Ассоциации VK.
Там также написали, что каждая такая награда — это история подвига человека, который защищал Родину, не жалея себя. В Ассоциации поблагодарили Залилова, пожелали ему здоровья и мирного неба над головой.
Залилов получил медаль «За героизм, мужество и отвагу на СВО»
Фото: Ассоциация ветеранов СВО ЯНАО https://vk.com/wall-224853059_469
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!