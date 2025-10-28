MAX, VK и «Одноклассники»: какие приложения работают в ЯНАО при ограничениях интернета

Главное, не паниковать и искать альтернативы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Ямале все чаще ограничивают мобильный интернет и некоторые привычные мессенджеры и приложения становятся недоступными. URA.RU подготовило для жителей Ямала полезные рекомендации.

Жителям Ямала предлагают перейти на альтернативные способы связи

Привычные мессенджеры все чаще становятся недоступными, особенно если речь идет об использовании мобильного интернета. При этом, платформа VK остается доступной, так как Минцифры внесла ее в так называемый «белый список». В этой соцсети доступно большинство фунций мессенджеров, в том числе и переписка. Кроме того, доступен новый мессенджер MAX, а также платформа «Одноклассники».

Кроме того, многие провайдеры предлагают технологию звонков, осуществляемых через Wi-Fi. Это позволит экономить деньги.

Две SIM-карты — лучше, чем одна

Используйте Wi-Fi, если он доступен, а еще лучше купите вторую SIM-карту. Это даст запасной канал связи — когда одна сеть падает, вторая может работать.

Используйте альтернативные способы связи

Если интернет недоступен, можно перейти на обычные звонки и SMS — они работают даже при отключении мобильного интернета. Также отправляйте текстовые сообщения и делайте голосовые звонки — так вы останетесь на связи с близкими и коллегами.

Установите офлайн-приложения и сохраняйте важные данные

Отсутствие мобильно интернета приведет к тому, что станет невозможно пользоваться навигационными приложениями. Поэтому перед поездкой скачайте офлайн-карты и, если нужно, распечатайте документы из «Госуслуг», необходимые вам для работы, а также билеты на поезд или самолет, где указаны время поездки, номер поезда или рейса, вагона и ваше место.

Купите обычный блокнот

Не храните нужные контакты — номера телефонов и адреса — только в мессенджерах. Перепишите их в обычный бумажный блокнот.

Переводить деньги на карту и пользоваться приложениями банков лучше через Wi-Fi

Банковские приложения при использовании мобильного интернета пока остаются недоступными. Так что, необходимо запастись некоторой суммой, которую вы расчитываете потратить и держать ее на карточном, а не на накопительном счету. Прикиньте свои предполагаемые расходы и переведите несколько больше на карту с помощью Wi-Fi подключения.

Не паникуйте и проверьте связь

В любом случае, если пропал мобильный интернет, не паникуйте. Убедитесь, что отключение действительно массовое, а не связано с вашим гаджетом. Попробуйте перезагрузить телефон или переключиться в режим «самолет», чтобы заново подключиться к сети. Также уточните у соседей или знакомых, сталкиваются ли они с той же проблемой.

