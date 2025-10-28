Губернатор ЯНАО Артюхов встретится с Путиным в Москве
28 октября 2025 в 14:33
Владимир Путин проведет встречу с главой ЯНАО Артюховым
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 28 октября в 13:45 по московскому времени», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту агентства. О чем конкретно будут говорить российский лидер и глава Ямала, он пока не озвучил.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал