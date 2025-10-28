Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Путин восхитился снижением младенческой смертности в ЯНАО. Видео

28 октября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Артюхов рассказал Путину о сокращении детской смертности на Ямале

Артюхов рассказал Путину о сокращении детской смертности на Ямале

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня — 28 октября — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В ходе беседы был затронут вопрос сокращения детской смертности на Ямале, которая уменьшилась в 5,4 раза с 2010 года. Глава страны восхитился столь хорошим показателем.

«Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза [с 2010 года]. Это хороший показатель. Очень хороший показатель», — сказал Путин.

Глава Ямала признался, что этот вопрос всегда выделял регион в плохом смысле и был «дамокловым мечом», на который указывали и говорили, что этого никогда не изменить. Тем не менее, округ добился результата. Артюхов также отметил, что «за каждой цифрой статистики, конечно, стоит большая концентрация медицинских специалистов».

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал