Сегодня — 28 октября — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В ходе беседы был затронут вопрос сокращения детской смертности на Ямале, которая уменьшилась в 5,4 раза с 2010 года. Глава страны восхитился столь хорошим показателем.

«Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза [с 2010 года]. Это хороший показатель. Очень хороший показатель», — сказал Путин.

Глава Ямала признался, что этот вопрос всегда выделял регион в плохом смысле и был «дамокловым мечом», на который указывали и говорили, что этого никогда не изменить. Тем не менее, округ добился результата. Артюхов также отметил, что «за каждой цифрой статистики, конечно, стоит большая концентрация медицинских специалистов».