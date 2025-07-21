Спикер свердловского заксобрания получила награду от Путина

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина получила Орден почета от президента РФ Владимира Путина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Людмилу Валентиновну Бабушкину — председателя законодательного собрания Свердловской области», — говорится в документе.
Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент с 2011 года. Председатель областного парламента актино ведет соцсети, где рассказывает о работе заксо, принимаемых законопроектах, визитах в избирательный округ. В рейтинге «Медиалогии» она стабильно занимает высокие позиции.
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