21 июля 2025

Спикер свердловского заксобрания получила награду от Путина

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Людмила Бабушкина удостоена ордена за свою добросовестную службу
Людмила Бабушкина удостоена ордена за свою добросовестную службу Фото:

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина получила Орден почета от президента РФ Владимира Путина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Людмилу Валентиновну Бабушкину — председателя законодательного собрания Свердловской области», — говорится в документе. 

Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент с 2011 года. Председатель областного парламента актино ведет соцсети, где рассказывает о работе заксо, принимаемых законопроектах, визитах в избирательный округ. В рейтинге «Медиалогии» она стабильно занимает высокие позиции.

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Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина получила Орден почета от президента РФ Владимира Путина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Людмилу Валентиновну Бабушкину — председателя законодательного собрания Свердловской области», — говорится в документе.  Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент с 2011 года. Председатель областного парламента актино ведет соцсети, где рассказывает о работе заксо, принимаемых законопроектах, визитах в избирательный округ. В рейтинге «Медиалогии» она стабильно занимает высокие позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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