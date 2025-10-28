В ЯНАО пьяный водитель протащил полицейского за авто и получил наказание

Участковый получил множественные ссадины и кровоподтеки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель села Белоярск в Приуральском районе ЯНАО осужден к четырем годам лишения свободы за применение силы к сотруднику полиции. Инцидент произошел 31 августа. Мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от представителя власти и протащил его на автомобиле, чем нанес травмы, сообщили в СУ СК России по Ямалу.

«К четырем годам лишения свободы осужден житель села Белоярск, применивший насилие к сотруднику полиции... Участковый уполномоченный полиции остановил осужденного за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант, понимая, что будет привлечен к установленной законом ответственности, отказался выполнять законное требование представителя власти и привел автомобиль в движение. Когда правоохранитель попытался пресечь действия мужчины, последний продолжил движение на автомобиле, протащив участкового за транспортным средством», — написано в telegram-канале ведомства.