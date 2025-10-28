Строительство школы в Ноябрьске осложняется поиском субподрядчиков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в восьмом микрорайоне снова продлено строительство школы на 1200 мест с атриумом и бассейном. Ранее утвержденные дополнительным соглашением сроки — сентябрь 2026 года — изменились. Как сообщили в окружном депстрое, подрядчик АО «Тюменьтел» сдаст школу к концу 2026 года. Кроме этого, окружные власти не могут найти исполнителя на монтаж сетей водоотведения на объекте.

«Подрядчик планирует завершение строительных работ в школе в восьмом микрорайоне до конца 2026 года», — пояснили в окружном департаменте строительства в ответ на запрос горожан о сроках введения школы в эксплуатацию в соцсетях («Независимый Ноябрьск», VK). Работы на объекте ведутся.

Рендер школы в Ноябрьске, который широко анонсировался окружными властями Фото: Правительство ЯНАО

«Строительство школы продолжается. Завершено возведение каркаса здания и устройство кровли. Близятся к окончанию работы по закрытию теплого контура здания. Активно ведутся работы по устройству входных групп, воздухозаборных шахт системы вентиляции. Выполняется черновая отделка и монтаж внутренних инженерных систем», — рассказал источник.

По данным ЕИС «Закупки», в сентябре 2025 года был проведен аукцион на строительство водоотведения до школы на 1200 мест. Контракт оценивался в 21,8 млн рублей, однако потенциальные субподрядчики на конкурс не заявились.

Школа на 1200 мест с атриумом и бассейном — крупный строительный объект в восьмом микрорайоне Ноябрьска. Главный подрядчик — АО «Тюменьтел». В мае 2025 года окружная дирекция капитального строительства подписала дополнительное соглашение с застройщиком АО «Тюменьтел». Общая стоимость работ на объекте выросла с 2 млрд 547 млн до 5 млрд 242 млн рублей.

Неоднократно менялись сроки ввода школы в эксплуатацию. По старой версии соглашения сторон ее должны были сдать в декабре 2023 года. Допсоглашение отодвинуло сроки на сентябрь 2026 года. Размер аванса составляет 90% от общей стоимости объекта, то есть 4,7 млрд рублей.