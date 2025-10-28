Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО судебные приставы ошибочно списали с человека 120 тысяч рублей

28 октября 2025 в 10:11
все средства возвращены, а необоснованные ограничения — сняты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Нижегородской области вернули 120 тысяч рублей, которые были ошибочно списаны судебными приставами по чужой кредитной задолженности. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«После вмешательства прокуратуры Нового Уренгоя гражданину возвращены необоснованно взысканные судебными приставами-исполнителями денежные средства в размере 120 тысяч рублей. Прокуратура Нового Уренгоя по обращению жителя Нижегородской области провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве», — написано на сайте ведомства.

Там выяснили, что судебные приставы неверно идентифицировали человека как должника из-за совпавших персональных данных. В итоге все средства возвращены, а необоснованные ограничения — сняты.

