В ЯНАО судебные приставы ошибочно списали с человека 120 тысяч рублей
все средства возвращены, а необоснованные ограничения — сняты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителю Нижегородской области вернули 120 тысяч рублей, которые были ошибочно списаны судебными приставами по чужой кредитной задолженности. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«После вмешательства прокуратуры Нового Уренгоя гражданину возвращены необоснованно взысканные судебными приставами-исполнителями денежные средства в размере 120 тысяч рублей. Прокуратура Нового Уренгоя по обращению жителя Нижегородской области провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве», — написано на сайте ведомства.
Там выяснили, что судебные приставы неверно идентифицировали человека как должника из-за совпавших персональных данных. В итоге все средства возвращены, а необоснованные ограничения — сняты.
