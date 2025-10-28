Колян возвращается: что известно о новом сезоне «Реальных пацанов»

Премьера нового сезона сериала «Реальные пацаны» запланирована на май 2026 года на телеканале ТНТ Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов на презентации нового телесезона объявил о возвращении сериала «Реальные пацаны». Четырнадцатый сезон может выйти в мае 2026 года — спустя три года после того, как в октябре 2023-го был показан заключительный эпизод десятого сезона. Новый сезон может стать финальным для проекта, который транслировался на канале с 2010 года. Подробнее о истории культового сериала, его сюжете и актерах — в материале URA.RU.

Вернутся ли «Реальные пацаны»: выход нового сезона

Информацию о продолжении сериала обнародовали на официальной презентации проектов телеканала ТНТ, которая прошла в Москве. Аркадий Водахов сообщил, что «Реальные пацаны» возвращаются спустя три года — вероятно, с финальным аккордом. Эти слова вызвали широкий резонанс в медиа и соцсетях, поскольку многие зрители восприняли десятый сезон как окончательное завершение истории.

Актерский состав останется прежним. В новом сезоне появятся Николай Наумов в роли главного героя Коляна, Владимир Селиванов (Вован), Зоя Бербер (Лера), Марина Федункив (Марина Гавриловна) и другие знакомые зрителям персонажи.

Сюжет сериала: о чем «Реальные пацаны»









1/3 «Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского парня Коляна и его друзей Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны", реж. Жанна Кадникова, Good Story Media

Сериал рассказывает историю Николая Наумова по прозвищу Колян — обычного пермского парня, который получил условный срок за кражу крышек с канализационных люков. Чтобы избежать реального тюремного заключения, ему предложили участвовать в реалити-шоу «Реальные пацаны», где его жизнь будут снимать на камеру. Главное условие — жить честно.

Вокруг Коляна разворачивается жизнь его окружения. Антоха и Вован — лучшие друзья главного героя, работающие механиками в автосервисе. Лера — девушка из обеспеченной семьи, дочь местного бизнесмена Сергея Ивановича Оборина. Машка — простая девушка, которая испытывает чувства к Коляну. Эдик — коллега Коляна по работе в салоне мобильной связи. Марина Гавриловна — мать Коляна, а Армен — ее сожитель.

Основная линия первых сезонов строилась вокруг любовного треугольника: Колян разрывается между Машкой, которая близка ему по духу, и Лерой, которая кажется недостижимой из-за разницы в социальном статусе. Постепенно сюжет усложнялся, охватывая темы семьи, бизнеса, дружбы и поиска себя.

В последующих сезонах герои переезжают в Москву, открывают собственное кафе, сталкиваются с проблемами в отношениях. Колян женится на Лере, у них рождается сын Миша. Появляются новые персонажи и сюжетные повороты, связанные с карьерными амбициями, политикой и бизнесом.

История проекта «Реальные пацаны»





1/2 Актеры, сыгравшие Антоху и Вована, практически не были знакомы друг с другом до начала съемок Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны", реж. Жанна Кадникова, Good Story Media

Первая серия «Реальных пацанов» вышла 8 ноября 2010 года на телеканале ТНТ. Автором идеи выступил Антон Зайцев, который также был генеральным продюсером проекта. Пилотную серию сняли в сентябре 2009 года в Перми на любительскую камеру, и ее показали без дополнительного монтажа.

Концепция сериала заключалась в создании иллюзии документальности. Персонажей зовут так же, как актеров, играющих их, что усиливало эффект реальности. Диалоги выглядели импровизированными, хотя на самом деле были прописаны сценаристами. Заставку к сериалу снимал оператор Павел Костомаров, получивший «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.

С 2010 по 2023 год вышло десять сезонов, состоящих из 291 серии. Длительность одной серии составляла от 19 до 27 минут. Сериал транслировался не только на ТНТ, но и на канале ТНТ4.

В 2023 году вышел тринадцатый сезон (по изначальной нумерации на сайте канала нумерация менялась), который считался заключительным. Последняя серия включала сцену с бойцами спецоперации, а также эпизод, где Колян посещает военный госпиталь. Финал сопровождался песней группы «Смысловые галлюцинации» «Вечно молодой», которая стала популярной благодаря фильму «Брат-2».

Актерский состав серила «Реальные пацаны»













1/4 Актер Николай Наумов сыграл Коляна в «Реальных пацанах» Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны", реж. Жанна Кадникова, Good Story Media

Николай Наумов исполняет главную роль — Коляна, вокруг которого строится весь сюжет. Наумов не только актер, но и сценарист проекта, что позволяет ему глубже понимать своего персонажа.

Владимир Селиванов играет Вована — друга Коляна, который отличается простотой и добротой. Селиванов также писал сценарии и исполнял песни для сериала, в том числе композицию «Зацени» в титрах.

Антон Богданов в роли Антохи — рыжего друга Коляна, который покинул проект после седьмого сезона, уехав с девушкой в Крым. По данным анонса, в новом сезоне Антоха вернется.

Зоя Бербер играет Леру — девушку из обеспеченной семьи, которая стала женой Коляна. Ее героиня проходит путь от избалованной дочери бизнесмена до самостоятельной женщины.

Станислав Тляшев исполняет роль Эдика — метросексуального друга Коляна, который часто попадает в комические ситуации.

Марина Федункив играет мать Коляна — Марину Гавриловну, Сергей Ершов — Сергея Ивановича Оборина, отца Леры и успешного бизнесмена с криминальным прошлым. Игорь Ознобихин исполняет роль участкового, а Алексей Базанов — его помощника.

Фильм «Реальные пацаны против зомби»

В 2020 году вышел полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби». Съемки начались 12 августа 2019 года, премьера состоялась 17 декабря 2020 года.

Сюжет: в Перми появляется вирус, превращающий жителей в зомби. Город оцеплен военными, ученые ищут вакцину. Герои приспосабливаются к новой реальности и живут обычной жизнью. Однажды кусают Леру, и Коляну нужно найти для нее лекарство.

Особенности производства «Реальных пацанов»

Создатели использовали несколько приемов для создания эффекта документальности. Диалоги частично додумывались актерами, режиссером и продюсерами на съемочной площадке, хотя основа была прописана сценаристами. Персонажей называли теми же именами, что и актеров, что усиливало ощущение реальности происходящего.

Пилотную серию сняли в сентябре 2009 года в Перми на любительскую камеру и не переснимали для телевидения. Ее показали 8 ноября 2010 года без дополнительной обработки.

Заставку снимал Павел Костомаров, оператор фильма «Как я провел этим летом», получивший «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в номинации «За выдающийся вклад в искусство».

В сериале снимались участники команд КВН: «Махачкалинские бродяги», «Парма», «Уральские пельмени», «Друзья», «Добрянка», «Кефир», «Сборная Пермского края».

Музыкальное оформление включало песни «Зацени» и «Колян» в исполнении Владимира Селиванова. Первую композицию он исполнял в дуэте с Анастасией Чеважевской.

Чем закончился десятый (13-й) сезон «Реальных пацанов»

Большую часть сцен снимали в павильонах, где воссоздали и московские, и пермские интерьеры — это помогло сохранить стилистику сериала при переезде Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», реж. Жанна Кадникова, Good Story Media

Последняя серия десятого сезона вышла 2 ноября 2023 года. Колян, Машка и Ознобихин отправились в Москву искать продюсеров для нового проекта. В ресторане к ним подошел официант, который попросил записать видеообращение другу, находящемуся в госпитале после ранения.

Герои поехали в военный госпиталь навестить раненых бойцов. На фоне общения звучал монолог Коляна: «Вот это и есть реальность, какая есть. И живут в ней вот такие реальные, настоящие пацаны». Сцену сопровождала песня группы «Смысловые галлюцинации» «Вечно молодой», ставшая известной благодаря фильму «Брат-2».

В финальной сцене Колян объяснял кинокритику, зачем снимался сериал. Параллельно показывали, что Валя снова беременна, а Вован согласился сниматься в сериале про первобытных людей, режиссером которого оказался Антоха.

Сценарий последней серии написал Антон Зайцев — создатель проекта, который был автором первой серии в 2010 году. Это создавало ощущение завершенности и закольцованности истории.