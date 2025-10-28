Проверка Россельхознадзора нашла нарушения у курганского поставщика мяса свинины
У курганского производителя свинины нашли нарушения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Уральское управление Россельхознадзора обнаружило нарушения у поставщика мяса свинины из восточной части Курганской области. Они связаны с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, сообщает URA.RU пресс-служба уральского управления ведомства.
«По результатам проведенной внеплановой проверки предпринимателю указано на обязанность соблюдения норм действующего законодательства, в том числе в части порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов установленного приказом Минсельхоза РФ», — сообщили в Россельхознадзоре. Проверку провели после выявления индикатора риска у производителя в системе ведомства, она была санкционирована прокуратурой.
Россельхознадзор на постоянной основе проводит проверки участников оборота животноводческой продукции без взаимодействия с предприятиями. Сотрудники ведомства используют индикаторы риска, утвержденные Минсельхозом РФ, для выявления нарушений.
