Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Проверка Россельхознадзора нашла нарушения у курганского поставщика мяса свинины

28 октября 2025 в 14:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У курганского производителя свинины нашли нарушения

У курганского производителя свинины нашли нарушения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральское управление Россельхознадзора обнаружило нарушения у поставщика мяса свинины из восточной части Курганской области. Они связаны с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, сообщает URA.RU пресс-служба уральского управления ведомства.

«По результатам проведенной внеплановой проверки предпринимателю указано на обязанность соблюдения норм действующего законодательства, в том числе в части порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов установленного приказом Минсельхоза РФ», — сообщили в Россельхознадзоре. Проверку провели после выявления индикатора риска у производителя в системе ведомства, она была санкционирована прокуратурой.

Россельхознадзор на постоянной основе проводит проверки участников оборота животноводческой продукции без взаимодействия с предприятиями. Сотрудники ведомства используют индикаторы риска, утвержденные Минсельхозом РФ, для выявления нарушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал