В Кургане инкассаторский фургон врезался в японскую иномарку. Фото

В Кургане в ДТП на улице Куйбышева попали иномарка и инкассаторский фургон
28 октября 2025 в 16:46
В Кургане фургон с инкассаторами въехал в Camry

В Кургане фургон с инкассаторами въехал в Camry

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Куйбышева в Кургане произошло ДТП между японским седаном Toyota Camry и инкассаторским фургоном. Об аварии узнал корреспондент URA.RU, ставший свидетелем происшествия.

«Возле остановки ЗДС на Куйбышева в аварию попали инкассаторский фургон и седан Toyota. У обоих автомобилей сильные кузовные повреждения — у фургона разбита лицевая часть авто, у Camry помят бок», — рассказал корреспондент. В городском отделе ГАИ информацию подтвердили и сообщили, что пострадавших в аварии нет. Водители помятых в ДТП автомобилей поехали оформлять происшествие в автоинспекцию.

Позднее в городских соцсетях появились снимки с места происшествия. Аварийный комиссар, оформлявший протокол ДТП, описал аварию. «Маневр разворота, 1 секунда, и Toyota в нокауте. Водитель Toyota, выехав с парковки и не заметив инкассаторский фургон, двигающийся в прямом направлении, начинает маневр разворота. Тем самым создает помеху в движении», — информирует паблик «Аварком» в соцсети «ВКонтакте».

В Кургане фургон инкассаторов въехал в иномарку

Фото: ВК АВАРКОМКУРГАН

Материал из сюжета:

Резонансные ДТП в Курганской области

